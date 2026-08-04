Лесной пожар во Франции привёл к обнаружению тайника с 400 боеприпасами времён Второй мировой
Новости — Вторник, 4 августа 2026, 14:28 —
Лесные пожары на юге Франции привели к обнаружению тайника с четырьмя сотнями снарядов и боеприпасов времен Второй мировой войны.
Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".
По данным местных властей, этот тайник обнаружили в деревне Ле-Порж, расположенной в регионе Новая Аквитания.
Руководитель местной пожарной службы рассказал, что взрывы, раздавшиеся во время пожаров и которые сначала принимали за взрывы газовых баллонов, могли быть взрывчатыми веществами времен Второй мировой войны, детонировавшими под воздействием высокой температуры.
"На вторую ночь пожара было слышно более 100 взрывов. На территории нашей общины под землей были спрятаны склады боеприпасов, но мы об этом не знали, и они взорвались", – сказал мэр французской деревни Мартиаль Занинетти.
По его словам, благодаря операциям по разминированию большинство жителей уже вернулись в свои дома, однако некоторые районы до сих пор остаются закрытыми для доступа. Лесной пожар уничтожил более 180 домов в этом районе.
Недавно саперы Венгерских вооружённых сил сообщили, что из-за низкого уровня воды в Дунае из ила возле причала на площади Баттьяни в Будапеште были извлечены боеприпасы времён Второй мировой войны.
Также сообщалось, что в восточной Испании пожарные, боровшиеся с масштабными возгораниями, сталкивались с дополнительной опасностью из-за неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся ещё со времён гражданской войны 1936–1939 годов.