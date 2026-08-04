Лесной пожар во Франции привёл к обнаружению тайника с 400 боеприпасами времён Второй мировой

Лесные пожары на юге Франции привели к обнаружению тайника с четырьмя сотнями снарядов и боеприпасов времен Второй мировой войны.

Об этом пишет BBC, передает "Европейская правда".

По данным местных властей, этот тайник обнаружили в деревне Ле-Порж, расположенной в регионе Новая Аквитания.

Руководитель местной пожарной службы рассказал, что взрывы, раздавшиеся во время пожаров и которые сначала принимали за взрывы газовых баллонов, могли быть взрывчатыми веществами времен Второй мировой войны, детонировавшими под воздействием высокой температуры.

Фото: AFP

"На вторую ночь пожара было слышно более 100 взрывов. На территории нашей общины под землей были спрятаны склады боеприпасов, но мы об этом не знали, и они взорвались", – сказал мэр французской деревни Мартиаль Занинетти.

По его словам, благодаря операциям по разминированию большинство жителей уже вернулись в свои дома, однако некоторые районы до сих пор остаются закрытыми для доступа. Лесной пожар уничтожил более 180 домов в этом районе.

Недавно саперы Венгерских вооружённых сил сообщили, что из-за низкого уровня воды в Дунае из ила возле причала на площади Баттьяни в Будапеште были извлечены боеприпасы времён Второй мировой войны.

Также сообщалось, что в восточной Испании пожарные, боровшиеся с масштабными возгораниями, сталкивались с дополнительной опасностью из-за неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся ещё со времён гражданской войны 1936–1939 годов.