У Будапешті через низький рівень води в Дунаї виявили снаряди часів Другої світової

У неділю ввечері сапери Угорських збройних сил повідомили, що через низький рівень води в Дунаї з мулу поблизу причалу на площі Баттьяні у Будапешті було вилучено боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на HVG.

Сапери ідентифікували десять танкових снарядів ТМі-35, одну ручну гранату та один кілограм різних піхотних боєприпасів.

Як зазначено, вибухонебезпечні предмети буде доставлено до центрального пункту збору Угорських збройних сил.

Крім того, у неділю на березі річки за 200 метрів від уступу мосту Ержебет було знайдено середньовічну гарматну кулю.

Внаслідок цього того вечора рух транспорту було тимчасово обмежено, а гарматну кулю вилучили сапери.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр попередив, що країна може зіштовхнутися з енергетичною кризою через зупинку реакторів АЕС, спричинену падінням рівня води в Дунаї.

Повідомляли, що на лініях метро та трамваїв Будапешта буде запроваджено графік руху, за яким транспортні засоби будуть прискорюватися менш інтенсивно для заощадження електроенергії.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо висловив готовність допомогти Угорщині у подоланні енергетичної кризи.