Молдован попередили про ризик екстрених відключень та закликали до економії

Міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту попередив громадян, що через складну кліматичну ситуацію країна може вже цього вечора зіткнутися з екстреними відключеннями електроенергії у пікові години, та закликав у цей період скоротити споживання, наскільки можливо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Facebook.

Міністр зазначив, що спекотна погода та вкрай низький рівень води на Дунаї відобразилися на ситуації в енергетиці у всіх країнах регіону.

"Споживання електроенергії дуже високе, а виробництво знизилося – частково через дуже низький рівень води у Дунаї, що обмежує операційну спроможність деяких електростанцій. І через те, що Молдова є частиною регіонального ринку та імпортує електроенергію, ми прямо відчуваємо наслідки цих труднощів", – пояснив він.

За його словами, з вечора вівторка, особливо у пікові години з 21:00 до 23:00, очікується дефіцит електроенергії до 130 МВт.

"З компанією Energocom та усіма дотичними операторами ми зробили усе можливе, щоб закупити доступну енергію на ринках, і задіємо також екстрені механізми Moldelectrica. Але якщо забезпечити потрібні обсяги не вийде – є ризик відключень. Щоб зменшити його, потрібна також ваша допомога. Якщо кожне домогосподарство трохи знизить споживання, сукупний ефект може бути значним", – зазначив Дорін Жунгієту.

Міністр закликав не вмикати освітлення там, де без нього можна обійтися, відкласти запуск пральних машин, використання духовок чи інших потужних пристроїв.

"Це дрібні кроки, але коли це зроблять одночасно сотні тисяч людей – це може зберегти світло у наших домівках", – наголосив він.

Одночасно Жунгієту закликав підготуватись до можливого відключення світла – зарядити телефони, підготувати ліхтарики чи інше резервне джерело освітлення.

Напередодні у понеділок у Молдові погодили заходи економії електроенергії та води через обміління Дністра.

У Румунії великих споживачів також закликали до економії через загрозу зупинки Чернаводської АЕС. У понеділок на дні Дунаю підірвали скелю, щоб забезпечити більший рівень води біля електростанції, від чого залежить її безпечна робота.

Під загрозою зупинки також єдина АЕС Угорщини. Втім, у вівторок прем’єр Петер Мадяр повідомив про зростання рівня води на 1,5 см.