Молдаван предупредили о риске экстренных отключений и призвали к экономии

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету предупредил граждан, что из-за сложной климатической ситуации страна может уже сегодня вечером столкнуться с экстренными отключениями электроэнергии в часы пиковой нагрузки, и призвал в этот период сократить потребление насколько это возможно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своём Facebook.

Министр отметил, что жаркая погода и крайне низкий уровень воды в Дунае отразились на ситуации в энергетике во всех странах региона.

"Потребление электроэнергии очень высокое, а производство снизилось – частично из-за очень низкого уровня воды в Дунае, что ограничивает работоспособность некоторых электростанций. А поскольку Молдова является частью регионального рынка и импортирует электроэнергию, мы напрямую ощущаем последствия этих трудностей", – пояснил он.

По его словам, с вечера вторника, особенно в пиковые часы с 21:00 до 23:00, ожидается дефицит электроэнергии до 130 МВт.

"Совместно с компанией Energocom и всеми заинтересованными операторами мы сделали все возможное, чтобы закупить доступную энергию на рынках, и задействуем также экстренные механизмы Moldelectrica. Но если обеспечить необходимые объемы не получится – существует риск отключений. Чтобы снизить его, нужна также ваша помощь. Если каждое домохозяйство немного снизит потребление, совокупный эффект может быть значительным", – отметил Дорин Жунгиету.

Министр призвал не включать освещение там, где без него можно обойтись, отложить запуск стиральных машин, использование духовок или других мощных приборов.

"Это мелкие шаги, но когда их одновременно сделают сотни тысяч людей – это может сохранить свет в наших домах", – подчеркнул он.

Одновременно Жунгиету призвал подготовиться к возможному отключению света – зарядить телефоны, подготовить фонарики или другой резервный источник освещения.

Накануне, в понедельник, в Молдове согласовали меры по экономии электроэнергии и воды из-за обмеления Днестра.

В Румынии крупных потребителей также призвали к экономии из-за угрозы остановки Чернаводской АЭС. В понедельник на дне Дунаявзорвали скалу, чтобы обеспечить более высокий уровень воды у электростанции, от чего зависит её безопасная работа.

Под угрозой остановки также находится единственная АЭС Венгрии. Впрочем, во вторник премьер-министр Петер Мадьяр сообщил о повышении уровня воды на 1,5 см.