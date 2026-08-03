Молдова запроваджує заходи економії електроенергії та води через обміління Дністра

Через низький рівень води на Дністрі у Молдові запроваджують заходи економії електроенергії та води.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Національна комісія з управління кризами під головуванням прем’єра Молдови 3 серпня схвалила заходи "для енергетичної безпеки та захисту водних ресурсів".

Зокрема, у пікові вечірні години з 18:00 до 22:00 Молдова зупинятиме комерційний експорт електроенергії. Компанія Energocom має законтрактувати можливі варіанти закупівлі енергії у Румунії, Україні та на інших доступних ринках.

У громадських та комерційних приміщеннях внутрішнє освітлення має бути скорочене щонайменш на 30%. З 18 вечора і до 6 ранку у населених пунктах мають вимикатися фонтани, вітрини, декоративна, архітектурна та рекламна підсвітка.

Мешканцям висотних будівель радять уникати користування ліфтами у пікові ранкові та вечірні години – щоб не застрягнути у разі екстреного відключення електроенергії.

Для економії води запроваджуються обмеження на її використання для миття вулиць, тротуарів та наповнення басейнів. Забір води з Дністра для поливу сільськогосподарських ділянок буде дозволений лише з 21:00 до 06:00 з пріоритетом для садів. У місцевостях довкола ділянок Дністра, де рівень води критично низький, можуть локально діяти ще жорсткіші обмеження.

Промислові підприємства, які не належать до фармацевтичної і продовольчої галузі, повинні будуть скоротити споживання води мінімум на 20%.

Раніше у Молдові заявили, що Україна готова допомогти у разі надзвичайної ситуації на Дністрі.

Румунія та Угорщина зіткнулися з загрозою зупинки своїх АЕС та дефіциту електроенергії через вкрай низький рівень води на Дунаї.

У понеділок на дні Дунаю підірвали скелю, щоб забезпечити більший рівень води біля Чернаводської атомної електростанції у Румунії. Великі промислові підприємства закликали обмежити енергоспоживання.