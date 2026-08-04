Політик "АдН" різко висловився щодо поляків після акції у пам'ять про Варшавське повстання

Акція польських політиків із партії "Конфедерація" у Берліні до річниці початку Варшавського повстання викликала резонанс через реакцію представника німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Фабіана Кейбеля, який у соцмережах опублікував низку образливих дописів щодо учасників заходу та Польщі.

Про це пише Onet, передає "Європейська правда".

Як зазначається, 1 серпня лідер "Конфедерації" Славомір Менцен оприлюднив фото з акції біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. На знімку польські політики тримали плакати, присвячені пам’яті тисяч дітей, убитих німецькими військами під час Варшавського повстання.

У відповідь Кейбель із "АдН" розкритикував акцію у соцмережах, використавши образливі формулювання щодо поляків.

Зокрема він звинуватив учасників заходу у "постійному створенні неприємних моментів" та іронізував щодо теми історичної пам’яті й репарацій. Також він назвав поляків "афроамериканцями Європи".

"Афроамериканці Європи знову скиглять і жаліють себе. Ці шовіністичні жертви постійно створюють найнеприємніші моменти. Їм бракує почуття гідності та справжньої величі – вони навіть не соромляться. Може, нам дати їм коробку серветок як репарації?" – написав він.

Окрім цього, він поставив під сумнів готовність учасників акції провести подібний захід у Москві.

Також Кейбель заявив, що майбутнє Європи залежить від співпраці правих політичних сил та відмови від конфліктів минулого. За його словами, європейські країни мають прагнути до взаєморозуміння та спільних дій.

Нагадаємо, Польща за часів правління партії "Право і справедливість" вимагала від Німеччини повоєнних репарацій обсягом понад трильйон євро.

Берлін регулярно відхиляв ці вимоги, посилаючись на те, що в юридичному сенсі питання вже врегульоване.

Зі зміною влади Варшава не відмовилася від ідеї про компенсації. Прем’єр Дональд Туск закликав Берлін "поквапитися", щоб досі живі постраждалі застали цей жест справедливості.