Политик из партии "АдГ" резко высказался в адрес поляков после акции в память о Варшавском восстании

Акция польских политиков из партии "Конфедерация" в Берлине, приуроченная к годовщине начала Варшавского восстания, вызвала резонанс из-за реакции представителя немецкой партии "Альтернатива для Германии" Фабиана Кейбеля, который в соцсетях опубликовал ряд оскорбительных постов в адрес участников мероприятия и Польши.

Об этом пишет Onet, передает "Европейская правда".

Как отмечается, 1 августа лидер "Конфедерации" Славомир Менцен опубликовал фото с акции у Бранденбургских ворот в Берлине. На снимке польские политики держали плакаты, посвященные памяти тысяч детей, убитых немецкими войсками во время Варшавского восстания.

В ответ Кейбель из "АдГ" раскритиковал акцию в соцсетях, использовав оскорбительные формулировки в адрес поляков.

В частности, он обвинил участников мероприятия в "постоянном создании неприятных моментов" и иронизировал по поводу темы исторической памяти и репараций. Также он назвал поляков "афроамериканцами Европы".

"Афроамериканцы Европы снова ныют и жалеют себя. Эти шовинистические жертвы постоянно создают самые неприятные моменты. Им не хватает чувства достоинства и подлинного величия – они даже не стесняются. Может, нам дать им коробку салфеток в качестве репараций?", – написал он.

Кроме того, он поставил под сомнение готовность участников акции провести подобное мероприятие в Москве.

Также Кейбель заявил, что будущее Европы зависит от сотрудничества правых политических сил и отказа от конфликтов прошлого. По его словам, европейские страны должны стремиться к взаимопониманию и совместным действиям.

Напомним, Польша во времена правления партии "Право и справедливость" требовала от Германии послевоенных репараций в размере более триллиона евро.

Берлин регулярно отклонял эти требования, ссылаясь на то, что в юридическом смысле вопрос уже урегулирован.

С сменой власти Варшава не отказалась от идеи о компенсациях. Премьер Дональд Туск призвал Берлин "поторопиться", чтобы еще живые пострадавшие застали этот жест справедливости.