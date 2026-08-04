Укр Рус Eng

В МЗС Польщі підтвердили загибель у Харкові польського волонтера

Новини — Вівторок, 4 серпня 2026, 20:15 — Марія Ємець

У Міністерстві закордонних справ Польщі підтвердили загибель в Україні польського волонтера, про смерть якого раніше почали писати його знайомі у соцмережах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник МЗС Польщі у своєму X.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр підтвердив інформацію про загибель в Україні польського волонтера і зазначили, що його родині надають необхідну консульську підтримку.

"З великим сумом підтверджуємо загибель польського волонтера, який був вбитий в Україні внаслідок російських військових операцій. Висловлюємо найглибші співчуття його близьким", – написав він.  

RMF24 повідомляє, що спершу про загибель волонтера Марека

Фото Марека Русека-Вольського зі сторінки Razem dla Ukrainy
Фото Марека Русека-Вольського зі сторінки Razem dla Ukrainy

повідомили на сторінці Razem dla Ukrainy / "Разом для України", адміністратором якої він був. Там зазначають, що він загинув у Харкові внаслідок влучання російського безпілотника 27 липня. 

На порталі для українців у Польщі "Наш вибір" розповідають, що дописи Марека Русека-Вольського свідчать про його регулярні гуманітарні поїздки в Україну з 2023 року. Він привозив у прифронтові населені пункти їжу, корм для тварин та іншу допомогу, здебільшого на Харківщині. 

Для своїх поїздок волонтер організовував збори коштів і гуманітарної допомоги, наголошуючи, що вся підтримка потрапляє безпосередньо до людей, які найбільше її потребують.

У липні цього року він повідомляв, що, окрім доставки допомоги, брав участь в евакуації тіл загиблих мирних жителів.

За кілька тижнів до загибелі він писав, як під час евакуації став свідком загибелі двох цивільних, по яких росіяни вдарили безпілотниками.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща Війна з РФ
Реклама: