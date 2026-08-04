В МЗС Польщі підтвердили загибель у Харкові польського волонтера

У Міністерстві закордонних справ Польщі підтвердили загибель в Україні польського волонтера, про смерть якого раніше почали писати його знайомі у соцмережах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник МЗС Польщі у своєму X.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр підтвердив інформацію про загибель в Україні польського волонтера і зазначили, що його родині надають необхідну консульську підтримку.

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Z głębokim żalem potwierdzamy informację o śmierci polskiego Wolontariusza, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych.



Bliskim Zmarłego składamy najgłębsze wyrazy współczucia.



Apelujemy o uszanowanie prywatności rodziny w tym niezwykle bolesnym… – Rzecznik MSZ – Maciej Wewiór (@RzecznikMSZ) August 4, 2026

"З великим сумом підтверджуємо загибель польського волонтера, який був вбитий в Україні внаслідок російських військових операцій. Висловлюємо найглибші співчуття його близьким", – написав він.

RMF24 повідомляє, що спершу про загибель волонтера Марека

Фото Марека Русека-Вольського зі сторінки Razem dla Ukrainy

повідомили на сторінці Razem dla Ukrainy / "Разом для України", адміністратором якої він був. Там зазначають, що він загинув у Харкові внаслідок влучання російського безпілотника 27 липня.

На порталі для українців у Польщі "Наш вибір" розповідають, що дописи Марека Русека-Вольського свідчать про його регулярні гуманітарні поїздки в Україну з 2023 року. Він привозив у прифронтові населені пункти їжу, корм для тварин та іншу допомогу, здебільшого на Харківщині.

Для своїх поїздок волонтер організовував збори коштів і гуманітарної допомоги, наголошуючи, що вся підтримка потрапляє безпосередньо до людей, які найбільше її потребують.

У липні цього року він повідомляв, що, окрім доставки допомоги, брав участь в евакуації тіл загиблих мирних жителів.

За кілька тижнів до загибелі він писав, як під час евакуації став свідком загибелі двох цивільних, по яких росіяни вдарили безпілотниками.