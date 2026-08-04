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В МИД Польши подтвердили гибель польского волонтера в Харькове

Новости — Вторник, 4 августа 2026, 20:15 — Мария Емец

В Министерстве иностранных дел Польши подтвердили гибель в Украине польского волонтера, о смерти которого ранее начали писать его знакомые в соцсетях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь МИД Польши в своем X.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр подтвердил информацию о гибели в Украине польского волонтера и отметил, что его семье оказывается необходимая консульская поддержка.

"С большой скорбью подтверждаем гибель польского волонтера, который был убит в Украине в результате российских военных операций. Выражаем глубочайшие соболезнования его близким", – написал он.

RMF24 сообщает, что впервые о гибели волонтера сообщили на странице Razem dla Ukrainy / "Вместе для Украины", администратором которой он был. Там написали, что он погиб в Харькове в результате удара российского беспилотника 27 июля.

Фото Марека Русека-Вольского со страницы Razem dla Ukrainy
Фото Марека Русека-Вольского со страницы Razem dla Ukrainy

На портале для украинцев в Польше "Наш вибір" рассказывают, что посты Марека Русека-Вольского свидетельствуют о его регулярных гуманитарных поездках в Украину с 2023 года. Он привозил в прифронтовые населенные пункты еду, корм для животных и другую помощь, в основном в Харьковской области.

Для своих поездок волонтер организовывал сбор средств и гуманитарной помощи, подчеркивая, что вся поддержка доходит непосредственно до людей, которые в ней больше всего нуждаются.

В июле этого года он рассказал, что, помимо доставки помощи, участвовал в эвакуации тел погибших мирных жителей.

За несколько недель до гибели он писал, как во время эвакуации стал свидетелем гибели двух гражданских, по которым россияне нанесли удар беспилотниками.

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