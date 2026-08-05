Біля гольф-клубу Трампа у Лос-Анжелесі затримали озброєного чоловіка

Біля гольф-клубу Трампа під Лос-Анжелесом минулими вихідними затримали озброєного пістолетом чоловіка, який робив там фото й відео.

Як повідомляє ABC News, пише "Європейська правда", про це у вівторок повідомили в поліції округу Лос-Анжелеса.

Підозрілого 38-річного чоловіка затримали поблизу гольф-клубу Трампа (Trump National Golf Club) під Лос-Анжелесом 2 серпня, помітивши його за фото– й відеофіксацією території. У нього виявили заряджений пістолет.

Чоловіка взяли під варту на підставі носіння прихованої зброї та володіння бронебійними набоями.

Обшуки вдома у затриманого виявили додаткову вогнепальну зброю та "численні записники із заявами, що викликають занепокоєння".

Нагадаємо, у червні в ФБР заявили про затримання у зв’язку з нібито підготовкою нападу на турнірі UFC Freedom 250, який проводився перед Білим домом за присутності Трампа і першої леді.

Раніше повідомляли, що у США розслідують як погрозу Трампу появу цифр "86 47" на газоні у Вашингтоні.