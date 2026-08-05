Возле гольф-клуба Трампа в Лос-Анджелесе задержали вооруженного мужчину

Возле гольф-клуба Трампа под Лос-Анджелесом в минувшие выходные задержали вооруженного пистолетом мужчину, который снимал там фото и видео.

Как сообщает ABC News, пишет "Европейская правда", об этом во вторник сообщили в полиции округа Лос-Анджелес.

38-летнего мужчину задержали возле гольф-клуба Трампа (Trump National Golf Club) под Лос-Анджелесом 2 августа, заметив, что он фотографирует и снимает на видео территорию. У него обнаружили заряженный пистолет.

Мужчину взяли под стражу по обвинению в ношении скрытого оружия и хранении бронебойных патронов.

В ходе обыска в доме задержанного обнаружили дополнительное огнестрельное оружие и "многочисленные записные книжки с вызывающими беспокойство заявлениями".

Напомним, в июне в ФБР заявили о задержании в связи с якобы подготовкой нападения на турнире UFC Freedom 250, который проходил перед Белым домом в присутствии Трампа и первой леди.

Ранее сообщалось, что в США расследуют как угрозу Трампу появление цифр "86 47" на газоне в Вашингтоне.