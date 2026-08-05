Франція закликає туристів повернутися до Атлантичного регіону після лісових пожеж

Франція закликала туристів якомога швидше повернутися до регіону Атлантичного узбережжя після катастрофічних лісових пожеж, які спустошили цей регіон протягом останніх тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Як повідомили Міністерство туризму, туристична рада Atout France та департамент Жиронда, якість води та повітря в регіоні повернулася до норми.

За їхніми словами, пляжі, кемпінги та готелі знову відкриті, так само як і всі аеропорти та залізничні вокзали в регіоні; вони також додали, що всі розважальні заходи та екскурсії знову доступні.

Вісім кемпінгів, які були евакуйовані як запобіжний захід, але не постраждали від пожеж, отримали дозвіл на відновлення роботи раніше у вівторок. Інші обмеження були пом’якшені в другій половині дня.

Відновлено доступ до пляжів, розважальних центрів та центрів водних видів спорту, а також до низки велосипедних маршрутів, що проходять через регіон. Забороненим залишається лише доступ до територій, які безпосередньо постраждали від пожеж, частково через ризик падіння дерев.

"Це практично повернення до нормального життя", – зазначила речниця ради з туризму.

Регіональна туристична організація та туристичне бюро Бордо надають туроператорам і туристам актуальну інформацію в інтернеті, зокрема англійською мовою, про те, де все ще діють обмеження та які основні туристичні райони не постраждали від пожеж.

Тим часом пожежники в кількох регіонах Франції продовжували боротися з лісовими пожежами.

Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс повідомив, що цього року за підпали, вчинені умисно або через недбалість, було заарештовано 402 особи. Тридцять шість із заарештованих наразі перебувають під попереднім ув’язненням.

Як повідомлялося, рівень води у малих річках і струмках Франції станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року.

Як відомо, Франція за літо пережила три хвилі спеки. На півдні у багатьох місцях триває боротьба з лісовими пожежами. З понеділка українські вогнеборці почали працювати поруч з французькими у департаменті Жиронда, який цього літа найбільше постраждав від пожеж.