Франция призывает туристов вернуться в Атлантический регион после лесных пожаров

Франция призвала туристов как можно скорее вернуться в регион Атлантического побережья после катастрофических лесных пожаров, которые опустошили этот регион в течение последних недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Как сообщили Министерство туризма, туристический совет Atout France и департамент Жиронда, качество воды и воздуха в регионе вернулось к норме.

По их словам, пляжи, кемпинги и отели вновь открыты, равно как и все аэропорты и железнодорожные вокзалы в регионе; они также добавили, что все развлекательные мероприятия и экскурсии вновь доступны.

Восемь кемпингов, которые были эвакуированы в качестве меры предосторожности, но не пострадали от пожаров, получили разрешение на возобновление работы ранее во вторник. Остальные ограничения были ослаблены во второй половине дня.

Восстановлен доступ к пляжам, развлекательным центрам и центрам водных видов спорта, а также к ряду велосипедных маршрутов, проходящих через регион. Запрещенным остается лишь доступ к территориям, непосредственно пострадавшим от пожаров, отчасти из-за риска падения деревьев.

"Это практически возвращение к нормальной жизни", – отметила пресс-секретарь совета по туризму.

Региональная туристическая организация и туристическое бюро Бордо предоставляют туроператорам и туристам актуальную информацию в интернете, в том числе на английском языке, о том, где все еще действуют ограничения и какие основные туристические районы не пострадали от пожаров.

Тем временем пожарные в нескольких регионах Франции продолжали бороться с лесными пожарами.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что в этом году за поджоги, совершенные умышленно или по неосторожности, были арестованы 402 человека. Тридцать шесть из арестованных в настоящее время находятся в предварительном заключении.

Как сообщалось, уровень воды в малых реках и ручьях Франции по состоянию на конец июля достиг исторического минимума для этого времени года.

Как известно, Франция за лето пережила три волны жары. На юге во многих местах продолжается борьба с лесными пожарами. С понедельника украинские пожарные начали работать бок о бок с французскими в департаменте Жиронда, который этим летом больше всего пострадал от пожаров.