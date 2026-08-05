Мерія Вільнюса не прийматиме звернення російською мовою

Вільнюська міська рада більше не прийматиме письмові заяви та скарги мешканців російською мовою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Інформація російською та іншими мовами держав, що не входять до Європейського Союзу, надаватиметься лише усно – за умови, що конкретний працівник володіє цією мовою.

Ці зміни впроваджуються в рамках Плану інтеграції мешканців іноземного походження та спрямовані на зміцнення використання державної мови.

За даними міської влади, російська мова також виключена з офіційного сайту та з системи управління чергами клієнтів адміністрації.

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас заявив, що міська влада послідовно реалізує прийняте навесні рішення щодо зміцнення позицій державної мови.

"Навесні Вільнюс ухвалив рішення посилити використання державної мови й послідовно реалізує поставлені цілі. Прислухаючись до очікувань мешканців столиці та чітко розуміючи значення інтеграції, всього за кілька місяців ми досягли значного прогресу. Розширюючи можливості вивчення мови, ми вже охопили понад тисячу іноземців, а кількість дошкільних груп з навчанням російською мовою скоротили на 40%", – сказав мер.

Місцева влада також повідомила про розширення можливостей вивчення литовської мови для мешканців іноземного походження. Цього року планується навчити понад тисячу осіб на безкоштовних курсах та дистанційних програмах, на що додатково виділено 300 тисяч євро.

Восени в столиці почнуть працювати мовні клуби, які регулярно діятимуть у різних районах міста. До кінця року планується запустити спеціальну платформу, на якій іноземці, що проживають у Вільнюсі, зможуть самостійно вивчати литовську мову.

На початку липня Сейм Литви уповноважив уряд встановити рівень володіння литовською мовою для водіїв таксі та сервісів спільних поїздок з 2028 року, щоб вирішити проблему іноземців, які не володіють мовою, у сфері обслуговування.

Перед тим парламент Естонії ухвалив масштабні поправки до Закону про мову, які зокрема передбачають підвищення штрафів за недостатнє знання естонської мови.