Мэрия Вильнюса не будет принимать обращения на русском языке

Вильнюсский городской совет больше не будет принимать письменные заявления и жалобы жителей на русском языке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Информация на русском и других языках государств, не входящих в Европейский Союз, будет предоставляться только устно – при условии, что конкретный сотрудник владеет этим языком.

Эти изменения внедряются в рамках Плана интеграции жителей иностранного происхождения и направлены на укрепление использования государственного языка.

По данным городских властей, русский язык также исключен с официального сайта и из системы управления очередями клиентов администрации.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что городские власти последовательно реализуют принятое весной решение об укреплении позиций государственного языка.

"Весной Вильнюс принял решение усилить использование государственного языка и последовательно реализует поставленные цели. Прислушиваясь к ожиданиям жителей столицы и четко понимая значение интеграции, всего за несколько месяцев мы добились значительного прогресса. Расширяя возможности изучения языка, мы уже охватили более тысячи иностранцев, а количество дошкольных групп с обучением на русском языке сократили на 40%", – сказал мэр.

Местные власти также сообщили о расширении возможностей изучения литовского языка для жителей иностранного происхождения. В этом году планируется обучить более тысячи человек на бесплатных курсах и дистанционных программах, на что дополнительно выделено 300 тысяч евро.

Осенью в столице начнут работать языковые клубы, которые будут регулярно проводить занятия в разных районах города. До конца года планируется запустить специальную платформу, на которой иностранцы, проживающие в Вильнюсе, смогут самостоятельно изучать литовский язык.

В начале июля Сейм Литвы уполномочил правительство установить уровень владения литовским языком для водителей такси и сервисов совместных поездок с 2028 года, чтобы решить проблему иностранцев, не владеющих языком, в сфере обслуживания.

Ранее парламент Эстонии принял масштабные поправки к Закону о языке, которые, в частности, предусматривают повышение штрафов за недостаточное знание эстонского языка.