Сибіга: Україна веде переговори із сусідами щодо "Шляхів солідарності" для експорту зерна

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна активно веде переговори зі своїми сусідами щодо забезпечення роботи "Шляхів солідарності".

Про це він сказав під пресконференції у Києві 5 серпня, пише кореспондентка "Європейської правди".

За словами Сибіга, Україна зараз проводить активні консультації з країнами-сусідами щодо "Шляхів солідарності" (EU-Ukraine Solidarity Lanes) – альтернативних логістичні маршрути, створених Європейською комісією у травні 2022 року для забезпечення експорту української продукції та імпорту необхідних товарів залізницею, автодорогами та водними шляхами у зв’язку з блокуванням морських портів.

"Це і Молдова, Румунія, Словаччина. Угорщина, Польща... Як, яким чином нам розширити інфраструктуру, створити необхідні умови, аби допомогти Україні транспортувати зерно на треті ринки", – пояснив український міністр.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже своєю чергою наголосила, що країна готова "надати свої порти та максимально сприяти транзиту – автомобільному, залізничному чи будь-якому іншому, який буде потрібний Україні".

"Водночас дуже важливо, щоб міжнародна спільнота зайняла чітку й рішучу позицію", – додала вона.

Нагадаємо, 21 липня президент Румунії повідомив про ураження танкера під прапором Ліберії біля берегів країни. Судно йшло з єгипетського порту Александрія до українського Рені на Дунаї. Румунські рятувальники евакуювали увесь екіпаж, серед моряків були поранені.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який залишається на посаді у статусі виконувача обов’язків, засудив дії РФ та подякував Румунії за порятунок моряків з цивільного танкера, що потрапив під удар неподалік румунських берегів.