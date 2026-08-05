Сибига: Украина ведет переговоры с соседями о "Путях солидарности" для экспорта зерна

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина активно ведет переговоры со своими соседями по обеспечению работы "Путей солидарности".

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве 5 августа, пишет корреспондент "Европейской правды".

По словам Сибиги, Украина сейчас проводит активные консультации с соседними странами по поводу "Путей солидарности" (EU-Ukraine Solidarity Lanes) – альтернативных логистических маршрутов, созданных Европейской комиссией в мае 2022 года для обеспечения экспорта украинской продукции и импорта необходимых товаров по железной дороге, по автодорогам и водным путям в связи с блокировкой морских портов.

"Это и Молдова, Румыния, Словакия, Венгрия, Польша... Как нам расширить инфраструктуру, создать необходимые условия, чтобы помочь Украине транспортировать зерно на третьи рынки", – пояснил украинский министр.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже в свою очередь подчеркнула, что страна готова "предоставить свои порты и максимально содействовать транзиту – автомобильному, железнодорожному или любому другому, который понадобится Украине".

"В то же время очень важно, чтобы международное сообщество заняло четкую и решительную позицию", – добавила она.

Напомним, 21 июля президент Румынии сообщил о попадании по танкеру под флагом Либерии у берегов страны. Судно следовало из египетского порта Александрия в украинский Рени на Дунае. Румынские спасатели эвакуировали весь экипаж, среди моряков были раненые.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который остается на посту в статусе исполняющего обязанности, осудил действия РФ и поблагодарил Румынию за спасение моряков с гражданского танкера, попавшего под удар недалеко от румынских берегов.