Трамп: Ормузька протока буде скоро відкрита, інакше на Іран чекають нові удари

Президент США Дональд Трамп заявляє, що Ормузька протока буде відкрита "незабаром", інакше він розпочне нову потужну атаку на Іран.

Заяву американського президента наводить CNN, повідомляє "Європейська правда".

Трамп зазначив, що з Тегераном тривають "дуже конструктивні переговори", але попередив: якщо Іран відмовиться від своїх зобов’язань, він знову вдасться до ударів.

"Протока буде відкрита дуже скоро, інакше вони отримають дуже сильний удар…Якщо вони знову відступлять, їх чекає справді сильний удар. Вони це знають. Вони це розуміють. У мене немає вибору", – сказав американський президент.

За його словами, у першу чергу він обирає не поновлення атак, а досягнення дипломатичної угоди.

"Ми завдали їм дуже, дуже сильного удару. Але найсильніший удар ще попереду, і, сподіваюся, нам не доведеться його застосовувати. Сподіваюся, що не доведеться – у нас ведуться дуже конструктивні переговори. Їм не подобається це визнавати", – додав Трамп.

Іран заперечив, що веде прямі переговори зі Сполученими Штатами. Натомість Тегеран заявив, що працює з Оманом над домовленістю щодо відкриття протоки.

Посередники сподіваються, що після відкриття протоки США та Іран зможуть відновити переговори щодо ядерної програми.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив про прогрес у переговорах щодо Ормузької протоки.

Міністр фінансів США Скотт Бессент також бачить можливість швидкого укладення угоди між США та Іраном щодо контролю над Ормузькою протокою.