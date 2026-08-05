Трамп: Ормузский пролив скоро будет открыт, иначе Иран ждут новые удары

Президент США Дональд Трамп заявляет, что Ормузский пролив будет открыт "в ближайшее время", иначе он начнёт новую мощную атаку на Иран.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что с Тегераном продолжаются "очень конструктивные переговоры", но предупредил: если Иран откажется от своих обязательств, он вновь прибегнет к ударам.

"Пролив будет открыт очень скоро, иначе они получат очень сильный удар… Если они снова отступят, их ждет действительно сильный удар. Они это знают. Они это понимают. У меня нет выбора", – сказал американский президент.

По его словам, в первую очередь он стремится не к возобновлению атак, а к достижению дипломатического соглашения.

"Мы нанесли им очень, очень сильный удар. Но самый сильный удар еще впереди, и, надеюсь, нам не придется его применять. Надеюсь, что не придется – у нас ведутся очень конструктивные переговоры. Им не нравится это признавать", – добавил Трамп.

Иран опроверг, что ведет прямые переговоры с Соединенными Штатами. Вместо этого Тегеран заявил, что работает с Оманом над договоренностью об открытии пролива.

Посредники надеются, что после открытия пролива США и Иран смогут возобновить переговоры по ядерной программе.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил о прогрессе в переговорах по Ормузскому проливу.

Министр финансов США Скотт Бессент также видит возможность скорого заключения соглашения между США и Ираном о контроле над Ормузским проливом.