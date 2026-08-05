ЗМІ: серед мігрантів, що прибули до Сеути, виявили ймовірних джихадистів

Іспанські спецслужби виявили серед мігрантів, які прибули до Сеути під час масового напливу минулого тижня, кількох осіб, щодо яких раніше велося розслідування у справах, пов’язаних із джихадизмом.

Про це повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленнями, співробітники Головного управління зі збору інформації (CGI) Національної поліції та Управління розвідки (JIGC) Цивільної гвардії проаналізували записи камер відеоспостереження та виявили щонайменше десяток осіб, яких раніше було заарештовано, засуджено та згодом депортовано до Марокко за злочини, пов’язані з джихадистським тероризмом.

Euronews звернувся за коментарями до Міністерства внутрішніх справ Іспанії, Національної поліції та Цивільної гвардії, але поки що не отримав відповіді.

Поки що ані іспанський уряд, ані правоохоронні органи країни публічно не прокоментували останні повідомлення.

Нагадаємо, десятки тисяч мігрантів, деякі з них – плавом, перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута. За даними іспанського уряду, майже всі вони вже повернулися.

Глава МЗС Іспанії запевнив, що із Сеути повернуть усіх мігрантів "до останнього".

Детально про кризу читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.