СМИ: среди мигрантов, прибывших в Сеуту, выявили вероятных джихадистов

Испанские спецслужбы выявили среди мигрантов, прибывших в Сеуту во время массового наплыва прибывших на прошлой неделе, нескольких человек, в отношении которых ранее велось расследование по делам, связанным с джихадизмом.

Об этом сообщает Euronews, пишет "Европейская правда".

По сообщениям, сотрудники Главного управления по сбору информации (CGI) Национальной полиции и Управления разведки (JIGC) Гражданской гвардии проанализировали записи камер видеонаблюдения и выявили как минимум десяток человек, которые ранее были арестованы, осуждены и впоследствии депортированы в Марокко за преступления, связанные с джихадистским терроризмом.

Euronews обратился за комментариями к Министерству внутренних дел Испании, Национальной полиции и Гражданской гвардии, но пока не получил ответа.

Пока ни испанское правительство, ни правоохранительные органы страны публично не прокомментировали последние сообщения.

Напомним, десятки тысяч мигрантов, некоторые – вплавь, пересекли границу с Марокко в соседний испанский город Сеуту. По данным испанского правительства, почти все они уже вернулись.

Глава МИД Испании заверил, что из Сеуты вернут всех мигрантов "до последнего".

Подробнее о кризисе читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.