Cибіга розповів про зустріч з очільницею МЗС Латвії у Києві 

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга розповів про зустріч у Києві з латвійською колегою Байбою Браже, яка перебуває в Україні вже другий день.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X.

Сибіга розповів, що Байба Браже була почесною гостею на щорічній нараді українських послів.

"Після її поїздки до Одеси, її присутність у Києві під час балістичних ударів РФ – потужна демонстрація солідарності", – зазначив він.

Андрій Сибіга розповів, що у центрі їхньої розмови було питання посилення української ППО для захисту від російських ударів.

"Визначили конкретні кроки для посилення нашої енергетичної стійкості… Також скоординували зусилля щодо посилення санкційного тиску на агресора, щоб систематично послаблювати її (Росії) воєнну машину, та скоординували зусилля у межах ООН – у тому числі у контексті непостійного членства Латвії у Раді безпеки ООН", – зазначив Сибіга.

Pleased to welcome my Latvian colleague and dear friend @Braze_Baiba to Kyiv as our guest of honor at the annual meeting of Ukrainian ambassadors.



Following her trip to Odesa, her presence in Kyiv amidst Russian ballistic missile strikes is a powerful demonstration of… pic.twitter.com/bAvjCrcE09 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 5, 2026

З нагоди дня пам’яті жертв сталінського терору, що відзначається 5 серпня, Сибіга згадав про те, що Латвія під радянською окупацією постраждала від масових депортацій.

"Історія демонструє трагічну тяглість державного терору Москви від ХХ сторіччя до теперішньої повномасштабної війни. Разом з Латвією ми об’єднані у намірах притягнути агресора до відповідальності і забезпечити безпечне й мирне майбутнє для Європи", – додав очільник МЗС.

Байба Браже почала візит в Україну ще 4 серпня з Одеси, де вона зустрілася, серед іншого, з командувачем ВМС України.

На брифінгу з Сибігою у середу вона розповіла, що провела минулу ніч в укритті, та висловила співчуття українцям, які цієї ночі втратили своїх близьких.