Глава МЗС Латвії провела ніч в укритті під час російської атаки на Київ

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже провела певний час в укритті під час масованого авіаудару Росії по Києву у ніч проти 5 серпня.

Про це вона розповіла на спільній із главою МЗС Андрієм Сибігою пресконференції, пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час пресконференції Браже висловила співчуття родинам тих, хто втратив близьких під час масованого російського удару по Києву.

"Ми теж ховалися у бомбосховищі тут, у Києві. Це був не перший раз і, на жаль, не останній", – сказала вона.

Браже наголосила, що попри те, що "росіяни можуть вибивати вікна, можуть руйнувати будівлі" – вони "ніколи не зможуть зруйнувати Україну чи її дух".

"Вони не здатні зламати українців. І це – найважливіший висновок, який варто винести з цього візиту та всіх цих обговорень", – акцентувала очільниця МЗС Латвії.

У ніч проти 5 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київську область із застосуванням балістичних ракет та ударних безпілотників. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 17 людей, ще 44 постраждали.

На тлі цього Сибіга нагадав про необхідність чинити тиск на Росію за допомогою санкцій.