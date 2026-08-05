Сибига рассказал о встрече с главой МИД Латвии в Киеве

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал о встрече в Киеве со своей латвийской коллегой Байбой Браже, которая находится в Украине уже второй день.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем X.

Сибига рассказал, что Байба Браже была почетной гостьей на ежегодном совещании украинских послов.

"После ее поездки в Одессу ее присутствие в Киеве во время баллистических ударов РФ – мощная демонстрация солидарности", – отметил он.

Андрей Сибига рассказал, что в центре их беседы был вопрос укрепления украинской ПВО для защиты от российских ударов.

"Определили конкретные шаги по укреплению нашей энергетической устойчивости… Также скоординировали усилия по усилению санкционного давления на агрессора, чтобы систематически ослаблять его военную машину, и скоординировали усилия в рамках ООН – в том числе в контексте непостоянного членства Латвии в Совете безопасности ООН", – отметил Сибига.

Pleased to welcome my Latvian colleague and dear friend @Braze_Baiba to Kyiv as our guest of honor at the annual meeting of Ukrainian ambassadors.



Following her trip to Odesa, her presence in Kyiv amidst Russian ballistic missile strikes is a powerful demonstration of… pic.twitter.com/bAvjCrcE09 – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 5, 2026

По случаю Дня памяти жертв сталинского террора, отмечаемого 5 августа, Сибига напомнил, что Латвия под советской оккупацией пострадала от массовых депортаций.

"История демонстрирует трагическую преемственность государственного террора Москвы от ХХ века до нынешней полномасштабной войны. Вместе с Латвией мы едины в намерении привлечь агрессора к ответственности и обеспечить безопасное и мирное будущее для Европы", – добавил глава МИД.

Байба Браже начала визит в Украину еще 4 августа с Одессы, где она встретилась, в частности, с командующим ВМС Украины.

На брифинге с Сибигой в среду она рассказала, что провела прошлую ночь в укрытии, и выразила соболезнования украинцам, которые этой ночью потеряли своих близких.