СМИ: РФ планировала покушение на главу немецкого производителя беспилотников

Российские спецслужбы планировали покушение на главу немецкого производителя беспилотников Donaustahl Штефана Туманна.

Об этом говорится в публикации немецкого издания Die Zeit, сообщает "Европейская правда".

Благодаря быстрой реакции немецких спецслужб, получивших предупреждение от коллег из дружественных стран, трагедии удалось избежать.

Издание отмечает, что весной этого года немецкая полиция арестовала в Испании и Северном Рейне-Вестфалии двух подозреваемых: украинца Сергея Н. и румынку Аллу С.

По данным следователей, в период с декабря 2025 года по март 2026 года они следили за Штефаном Туманном по месту его жительства. Они фотографировали и снимали на видео его дом и штаб-квартиру компании.

Кроме того, они собирали информацию о нем в интернете.

Информация о том, что Туманн, судя по всему, находится в крайней опасности, поступает в немецкие спецслужбы в декабре 2025 года от иностранной разведки.

Вскоре после этого баварские сотрудники задерживают Сергея Н. Они изымают его мобильные телефоны и копируют огромный объем данных.

Поскольку времени не хватило, чтобы проанализировать его мобильные телефоны ещё во время содержания под стражей, сотрудники отпустили мужчину. Лишь вскоре после этого анализ данных показал: Сергей Н., судя по всему, поддерживал контакты с российской спецслужбой.

Кроме того, следователи узнали о возможных попытках шпионить даже за отцом Туманна в баварском Штарнберге, чтобы выяснить информацию о местонахождении сына. Но к тому моменту Сергей Н. уже сбежал вместе со своей семьёй в Испанию.

Тем временем в Германии Алла С. продолжает следить за Туманном. Говорят, что и она не является профессиональной агенткой; напротив, в глазах следователей С. производит впечатление совершенно неуклюжей.

В марте 2026 года правоохранительные органы проводят операцию: Сергей Н. задержан в Испании, Алла С. – в Северном Рейне-Вестфалии.

Генеральный прокурор обвинил задержанных в том, что они действовали как агенты иностранной разведки. Адвокаты обвиняемых отказались отвечать на вопросы журналистов.

Туманн в настоящее время находится под усиленной охраной. В LinkedIn он недавно написал своим подписчикам: "К сожалению, по определенным причинам я не могу участвовать в выставках, но мы наверняка скоро увидимся в других форматах".

Министр внутренних дел Александр Добриндт регулярно получает отчеты по этому делу.

Летом 2024 года СМИ впервые сообщили о сорванной попытке российских спецслужб убить генерального директора немецкого оружейного концерна.

В январе 2025 года в НАТО официально подтвердили, что Россия намеревалась убить генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера

По данным Альянса, планы Кремля были сорваны американской и немецкой разведками и являлись лишь частью усилий России, направленных на убийство руководителей оборонной промышленности по всей Европе.