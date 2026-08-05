Італія використає бюджетну гнучкість ЄС для інвестицій в енергетику й оборону

Італія скористається додатковою гнучкістю, яку надала Європейська комісія, щоб збільшити видатки на зелену енергетику та оборону протягом найближчих трьох років.

Про це заявив міністр фінансів країни Джанкарло Джорджетті під час виступу перед парламентом у середу, 5 серпня, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Джорджетті заявив, що Рим планує подати офіційний запит до Єврокомісії до середини серпня, у якому вкаже інвестиції, що мають бути профінансовані завдяки новим можливостям бюджетної політики.

За його словами, Італія буде просити дозволу збільшити витрати на 0,6% ВВП для інвестицій у зелену енергетику та на 0,9% ВВП – для оборонних потреб.

Джорджетті зазначив, що до додаткового фінансування оборони будуть входити як нові багаторічні інвестиційні програми, так і перерозподіл коштів, які вже передбачені чинним законодавством.

Очікується, що італійський парламент у середу схвалить подання запиту до Європейської комісії.

На початку червня Європейська комісія послабила фіскальні правила ЄС, щоб дозволити країнам-членам зменшити свою залежність від викопного палива на тлі енергетичного шоку, спричиненого війною в Ірані.

Нещодавно прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що її країна цьогоріч збільшить свій офіційний оборонний бюджет, однак союзники по НАТО повинні переглянути свої військові пріоритети, оскільки безпілотники, супутники та цифрові технології кардинально змінюють характер ведення бойових дій.