Ісландія видворила 21 активіста, які виступають проти китобійного промислу

Ісландія наказала вислати 21 активіста, які виступають проти китобійного промислу, і яких з минулого тижня утримували в Рейк’явіку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Активістів тримали під арештом після того, як їхнє судно було затримано під час переслідування китобійного судна.

На борт судна Bandero, що належить фонду, очолюваному захисником прав тварин Полом Вотсоном, ісландські правоохоронці піднялися біля узбережжя країни після того, як воно завадило роботі одного з останніх китобійних суден, що залишилися в Ісландії, – Hvalur 9.

"Усім членам екіпажу Bandero наразі вручено повідомлення про рішення щодо висилки та заборони на повторний в’їзд", – зазначив представник поліції Гуннар Рунар Свейнбьорнссон.

Один із пасажирів Bandero розповів, що активісти спочатку мали намір протаранити китобійне судно, але діяли надто повільно і замість цього спустили на воду надувний човен, щоб розгорнути сітку, яка пошкодила б гвинти китобійного судна. Ця спроба також не увінчалася успіхом.

Ісландська поліція звинуватила активістів у "ймовірних порушеннях міжнародного морського права та створенні загрози морській безпеці" і вимагала їх висилки та заборони на повернення до Ісландії.

Згідно зі списком, наданим Фондом капітана Пола Вотсона, серед пасажирів Bandero були американці, бразильці, французи та іспанці.

Екіпаж було затримано на судні в порту Рейк’явіка, але в середу поліція повідомила, що тепер вони можуть покинути судно.

Нагадаємо, у грудні 2024 року уряд Ісландії видав двом компаніям дозволи на забій китів на наступні п'ять років.

У 2023 році країна призупинила китобійний промисел на два місяці після того, як за результатами розслідування, проведеного на замовлення уряду, виявилось, що методи забою китів не відповідають правилам захисту тварин.

Ісландія – одна з трьох країн світу поряд із Норвегією та Японією, яка дозволяє комерційний китобійний промисел.

Останніми роками ця практика викликає все більше суперечок: представники громадськості, активісти, місцеві та міжнародні знаменитості закликають ісландську владу покласти їй край.

Крім того, економісти вказують, що вплив китобійного промислу на економіку Ісландії нині майже непомітний.