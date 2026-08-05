Исландия выслала 21 активиста, выступающих против китобойного промысла

Исландия распорядилась выслать 21 активиста, выступающих против китобойного промысла, которых с прошлой недели удерживали в Рейкьявике.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Активистов содержали под арестом после того, как их судно было задержано во время преследования китобойного судна.

На борт судна Bandero, принадлежащего фонду, возглавляемому защитником прав животных Полом Уотсоном, исландские правоохранители поднялись у побережья страны после того, как оно помешало работе одного из последних китобойных судов, оставшихся в Исландии, – Hvalur 9.

"Всем членам экипажа "Bandero" в настоящее время вручены уведомления о решении о высылке и запрете на повторный въезд", – отметил представитель полиции Гуннар Рунар Свейнбьорнссон.

Один из пассажиров "Bandero" рассказал, что активисты сначала намеревались протаранить китобойное судно, но действовали слишком медленно и вместо этого спустили на воду надувную лодку, чтобы развернуть сеть, которая повредила бы винты китобойного судна. Эта попытка также не увенчалась успехом.

Исландская полиция обвинила активистов в "предполагаемых нарушениях международного морского права и создании угрозы морской безопасности" и потребовала их высылки и запрета на возвращение в Исландию.

Согласно списку, предоставленному Фондом капитана Пола Уотсона, среди пассажиров "Bandero" были американцы, бразильцы, французы и испанцы.

Экипаж был задержан на судне в порту Рейкьявика, но в среду полиция сообщила, что теперь они могут покинуть судно.

Напомним, в декабре 2024 года правительство Исландии выдало двум компаниям разрешения на отлов китов на следующие пять лет.

В 2023 году страна приостановила китобойный промысел на два месяца после того, как по результатам расследования, проведенного по заказу правительства, выяснилось, что методы отлова китов не соответствуют правилам защиты животных.

Исландия – одна из трех стран мира наряду с Норвегией и Японией, разрешающих коммерческий китобойный промысел.

В последние годы эта практика вызывает все больше споров: представители общественности, активисты, местные и международные знаменитости призывают исландские власти положить ей конец.

Кроме того, экономисты отмечают, что влияние китобойного промысла на экономику Исландии в настоящее время практически незаметно.