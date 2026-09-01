В німецькому місті евакуюють тисячі людей через бомбу часів Другої світової

Близько 13 600 мешканців міста Вільгельмсгафен на півночі Німеччини у вівторок будуть змушені покинути свої домівки після того, як там було виявлено американську бомбу часів Другої світової війни.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Для знешкодження 250-кілограмової нерозірваної бомби, оснащеної двома детонаторами, необхідно провести евакуацію в радіусі одного кілометра.

Бомбу було виявлено під час робіт на військово-морському арсеналі. Евакуація розпочнеться о 8:00 ранку за місцевим часом і територія, що охоплює райони Зюдштадт і центр міста, а також район Геппенс, має бути повністю очищена до 11:00, зазначила поліція.

Як аварійні притулки будуть доступні три спортивні зали.

Крім того, автобусне сполучення буде призупинено з вівторка з 8:00.

Дві школи та п’ять дитячих садків у зоні впливу залишаться закритими у вівторок вранці.

Міська кризова група спільно зі службами екстреної допомоги та муніципальним оператором громадського транспорту координуватиме дії з будинками для людей похилого віку та будинками медичного догляду в цьому районі та оцінюватиме, чи потрібна їхня евакуація.

Нагадаємо, у Німеччині діти під час гри на території кемпінгу знайшли гранату часів Другої світової війни.

А в травні на півночі Австрії діти зазнали поранень після того, як під їхнім багаттям вибухнув "воєнний артефакт".