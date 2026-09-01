В немецком городе эвакуируют тысячи людей из-за бомбы времен Второй мировой

Около 13 600 жителей города Вильгельмсхафен на севере Германии во вторник будут вынуждены покинуть свои дома после того, как там была обнаружена американская бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает dpa, передает "Европейская правда".

Для обезвреживания 250-килограммовой неразорвавшейся бомбы, оснащенной двумя детонаторами, необходимо провести эвакуацию в радиусе одного километра.

Бомба была обнаружена во время работ на военно-морском арсенале. Эвакуация начнется в 8:00 утра по местному времени, и территория, охватывающая районы Зюдштадт и центр города, а также район Геппенс, должна быть полностью очищена к 11:00, отметила полиция.

В качестве аварийных убежищ будут доступны три спортивных зала.

Кроме того, автобусное сообщение будет приостановлено со вторника с 8:00.

Две школы и пять детских садов в зоне воздействия останутся закрытыми во вторник утром.

Городская кризисная группа совместно со службами экстренной помощи и муниципальным оператором общественного транспорта будет координировать действия с домами престарелых и домами медицинского ухода в этом районе и оценивать необходимость их эвакуации.

Напомним, в Германии дети во время игры на территории кемпинга нашли гранату времён Второй мировой войны.

А в мае на севере Австрии дети получили ранения после того, как под их костром взорвался "военный артефакт".