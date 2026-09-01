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Фінляндія тимчасово обмежувала рух у небі й на морі над частиною Фінської затоки

Новини — Вівторок, 1 вересня 2026, 09:23 — Марія Ємець

Вночі 1 вересня Збройні сили Фінляндії оголошували про тимчасове обмеження повітряного й морського руху над східною частиною Фінської затоки через можливу загрозу безпілотників.

Про це оголосили на офіційній сторінці в X, пише "Європейська правда". 

В ніч проти вівторка Збройні сили Фінляндії оголосили про запровадження обмежень на повітряний і морський рух у східній частині Фінської затоки.

Невдовзі після 6:00 оголосили про скасування обмежень, зазначивши, що порушень повітряного простору Фінляндії не зафіксовано. 

У Латвії та Естонії оголошували повітряну тривогу та підняли патрульні винищувачі місії НАТО; деякі безпілотники порушили повітряний простір країн. 

Паралельно з Росії надходять новини про пожежу у порту Усть-Луга на узбережжі Фінської затоки. 

Повітряна тривога була також у Румунії в прикордонні з українською Одещиною, проте порушень повітряного простору не зафіксували. 

Російські ударні БпЛА атакували КПП "Орлівка" на українсько-румунському кордоні, внаслідок чого він зупинив роботу.  

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Фінляндія Війна з РФ
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