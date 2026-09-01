Фінляндія тимчасово обмежувала рух у небі й на морі над частиною Фінської затоки

Вночі 1 вересня Збройні сили Фінляндії оголошували про тимчасове обмеження повітряного й морського руху над східною частиною Фінської затоки через можливу загрозу безпілотників.

Про це оголосили на офіційній сторінці в X, пише "Європейська правда".

В ніч проти вівторка Збройні сили Фінляндії оголосили про запровадження обмежень на повітряний і морський рух у східній частині Фінської затоки.

Невдовзі після 6:00 оголосили про скасування обмежень, зазначивши, що порушень повітряного простору Фінляндії не зафіксовано.

Tilapäiset rajoitusalueet on purettu ilmatilan osalta klo 06.00 ja merialueen osalta klo 6.10. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Rajoitukset olivat varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. https://t.co/p3dNb5JeKH – Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) September 1, 2026

У Латвії та Естонії оголошували повітряну тривогу та підняли патрульні винищувачі місії НАТО; деякі безпілотники порушили повітряний простір країн.

Паралельно з Росії надходять новини про пожежу у порту Усть-Луга на узбережжі Фінської затоки.

Повітряна тривога була також у Румунії в прикордонні з українською Одещиною, проте порушень повітряного простору не зафіксували.

Російські ударні БпЛА атакували КПП "Орлівка" на українсько-румунському кордоні, внаслідок чого він зупинив роботу.