Естонія оголошувала тривогу через вторгнення невідомих дронів

У ніч на 1 вересня Сили оборони Естонії розіслали попередження про можливу повітряну загрозу спочатку для мешканців повітів Ляенемаа та Іда-Вірумаа, а потім – для ще шести повітів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами військових, кілька дронів увійшли в повітряний простір Естонії.

Для їхнього пошуку були підняті турецькі винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії.

Начальник відділу стратегічних комунікацій Збройних сил Естонії полковник Уку Арольд повідомив, що військові зафіксували дрони, які рухалися вздовж східного кордону Естонії та Латвії, а деякі з них увійшли в повітряний простір Естонії.

"Було виявлено дрони, які рухалися паралельно східному кордону Естонії, а також східному кордону Латвії, і увійшли на територію Естонії, тому ми також оголосили тривогу", – сказав Арольд.

Близько 6-ї ранку тривогу скасували.

Повідомляли, що країни, які омиваються Балтійським морем, планують створити спільну оперативну групу для захисту від безпілотників, яка дозволить їм швидко реагувати на зростаючу загрозу гібридних атак.

Тим часом естонський прем’єр Крістен Міхал заявляв, що наразі прямої загрози розширення російської агресії на країни Балтії чи Північної Європи немає, однак Росія продовжує гібридні атаки проти Європи.