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Финляндия ограничивала движение в воздухе и на море над частью Финского залива

Новости — Вторник, 1 сентября 2026, 09:23 — Мария Емец

Ночью 1 сентября Вооруженные силы Финляндии объявили о временном ограничении воздушного и морского движения над восточной частью Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.

Об этом сообщили на официальной странице в X, пишет "Европейская правда".

В ночь на вторник Вооруженные силы Финляндии объявили о введении ограничений на воздушное и морское движение в восточной части Финского залива.

Вскоре после 6:00 объявили об отмене ограничений, отметив, что нарушений воздушного пространства Финляндии не зафиксировано. 

В Латвии и Эстонии объявили воздушную тревогу и подняли в воздух патрульные истребители миссии НАТО; некоторые беспилотники нарушили воздушное пространство стран.

Параллельно из России поступают новости о пожаре в порту Усть-Луга на побережье Финского залива.

Воздушная тревога была также объявлена в Румынии в приграничной с украинской Одесской областью зоне, однако нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.

Российские ударные БпЛА атаковали КПП "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.

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