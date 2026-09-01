Финляндия ограничивала движение в воздухе и на море над частью Финского залива

Ночью 1 сентября Вооруженные силы Финляндии объявили о временном ограничении воздушного и морского движения над восточной частью Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.

Об этом сообщили на официальной странице в X, пишет "Европейская правда".

В ночь на вторник Вооруженные силы Финляндии объявили о введении ограничений на воздушное и морское движение в восточной части Финского залива.

Вскоре после 6:00 объявили об отмене ограничений, отметив, что нарушений воздушного пространства Финляндии не зафиксировано.

Tilapäiset rajoitusalueet on purettu ilmatilan osalta klo 06.00 ja merialueen osalta klo 6.10. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Rajoitukset olivat varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. https://t.co/p3dNb5JeKH – Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) September 1, 2026

В Латвии и Эстонии объявили воздушную тревогу и подняли в воздух патрульные истребители миссии НАТО; некоторые беспилотники нарушили воздушное пространство стран.

Параллельно из России поступают новости о пожаре в порту Усть-Луга на побережье Финского залива.

Воздушная тревога была также объявлена в Румынии в приграничной с украинской Одесской областью зоне, однако нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.

Российские ударные БпЛА атаковали КПП "Орловка" на украинско-румынской границе, в результате чего он прекратил работу.