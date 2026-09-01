У Латвії оголошували повітряну тривогу через невідомий дрон

В кількох районах Латвії у ніч проти 1 вересня оголошували повітряну тривогу через безпілотник, що залетів у повітряний простір країни.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

Протягом ночі 1 вересня у Латвії двічі оголошували повітряну тривогу. Спершу близько 2 години ночі оголосили про ймовірну загрозу над Лудзенським районом, о 2:25 її скасували.

Близько 4 ранку тривогу оголосили для Алуксненського краю та підняли патрульні винищувачі місії НАТО.

О 4:20 у Збройних силах Латвії повідомили про відбій тривоги та уточнили, що безпілотник, який залетів на територію країни, полетів далі на територію Естонії.

В Естонії розіслали попередження про можливу повітряну загрозу спочатку для мешканців повітів Ляенемаа та Іда-Вірумаа, а потім – для ще шести повітів.

Раніше повідомляли, що країни, які омиваються Балтійським морем, планують створити спільну оперативну групу для захисту від безпілотників, яка дозволить їм швидко реагувати на зростаючу загрозу гібридних атак.