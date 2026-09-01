Командующий ВВС Эстонии: вторжение дронов создало угрозу для страны

В ночь на вторник, 1 сентября, два беспилотника, находившиеся вблизи границы Эстонии с Россией, создали потенциальную угрозу для воздушного пространства страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал командующий ВВС Эстонии бригадный генерал Рийво Валге, которого цитирует ERR.

По словам командующего, около двух часов ночи стало видно, что Украина осуществляет масштабную атаку беспилотниками на территорию России. В районе российско-эстонской границы было замечено около десяти беспилотников.

"К сожалению, около 3:00 один из этих беспилотников взял курс на Нарву, и в результате мы начали оповещение населения", – отметил Валге.

В ответ Эстония задействовала наземные подразделения ПВО и подняла в воздух истребители с авиабазы Эмари. Впрочем, вскоре этот дрон изменил траекторию и вернулся в воздушное пространство РФ, не пересекая границу.

Однако примерно через полчаса произошел второй инцидент: дрон на юго-востоке страны пересек государственную границу Эстонии и находился в приграничной зоне. В связи с непредсказуемым поведением аппарата Силы обороны также задействовали систему оповещения населения, добавил Валге.

"Непосредственно за нашей границей находилось ещё больше таких беспилотников", – сказал командующий ВВС.

По словам Валге, оба инцидента завершились без последствий для Эстонии. Беспилотники не упали на территории страны, а истребители не открывали огонь.

Сообщалось, что в ночь на 1 сентября Силы обороны Эстонии разослали предупреждение о возможной воздушной угрозе. Также тревогу объявили в Латвии.

Кроме того, Финляндия временно ограничила движение в воздухе и на море над частью Финского залива.