Естонія відправила нову команду для допомоги з охороною кордону Латвії

На латвійсько-білоруському кордоні розпочала роботу нова ротація ESTPOL11, яка замінила естонську команду, що протягом останніх двох тижнів допомагала забезпечувати безпеку кордону в Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Департамент поліції та прикордонної охорони (PPA) продовжує підтримувати Латвію у запобіганні нелегальній міграції та захисті зовнішнього кордону Європейського Союзу.

Протягом наступних кількох тижнів команда з 11 естонських співробітників братиме участь у прикордонному патрулюванні в районах, де міграційний тиск є найвищим.

Окрім співробітників, Естонія надає підтримку операції службовими собаками, дронами та іншим спеціальним обладнанням.

Нагадаємо, 11 серпня в Латвії розпочалася операція "Перевертень", яка є цілеспрямованою та скоординованою реакцією на гібридну загрозу – нелегальну міграцію з боку Білорусі.

Її мета – суттєво зменшити кількість випадків незаконного перетину кордону у східній частині Латвії та не допустити подібних випадків у майбутньому.

Повідомляли, що латвійські прикордонники 20 серпня затримали 28 осіб у Краславі, які незаконно перетнули державний кордон через викопаний підземний тунель з Білорусі.

Це вже другий випадок, коли для незаконного перетину державного кордону в бік Латвії використовується тунель.