Эстония отправила новую команду для помощи в охране границы Латвии

На латвийско-белорусской границе приступила к работе новая ротация ESTPOL11, сменившая эстонскую команду, которая в течение последних двух недель помогала обеспечивать безопасность границы в Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) продолжает оказывать поддержку Латвии в предотвращении нелегальной миграции и защите внешней границы Европейского Союза.

В течение следующих нескольких недель команда из 11 эстонских сотрудников будет участвовать в пограничном патрулировании в районах, где миграционное давление наиболее высокое.

Помимо сотрудников, Эстония оказывает поддержку операции служебными собаками, дронами и другим специальным оборудованием.

Напомним, 11 августа в Латвии началась операция "Оборотень", которая представляет собой целенаправленную и скоординированную реакцию на гибридную угрозу – нелегальную миграцию со стороны Беларуси.

Ее цель – существенно сократить количество случаев незаконного пересечения границы в восточной части Латвии и не допустить подобных случаев в будущем.

Сообщалось, что 20 августа латвийские пограничники задержали в Краславе 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси.

Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения государственной границы в сторону Латвии используется туннель.