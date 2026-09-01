ЗМІ: Берлін вже готовий заявити про причетність РФ до появи дрона з вибухівкою у Лейпцигу

Німецькі слідчі нібито вже мають достатню впевненість у тому, що до появи дрона з вибухівкою в аеропорту Лейпцига причетні російські спецслужби; про це невдовзі планують заявити публічно.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild з посиланням на свої джерела.

У безпекових колах нібито кажуть, що знахідки слідства зміцнили версію про причетність російських спецслужб до інциденту зі спорядженим вибухівкою безпілотником в аеропорту Лейпцига настільки, що уряд має намір оголосити про це.

Пізніше у вівторок федеральні міністри внутрішніх справ і закордонних справ мають вийти із заявою для громадськості; участь канцлера Фрідріха Мерца не планується. Глава МЗС Йоганн Вадефуль задля пресконференції пропустить зустріч Ради ЄС із закордонних справ в Ірландії.

Досі сигнали про це надходили лише у "зливах" ЗМІ від джерел, тоді як публічно Берлін утримувався від прямих звинувачень.

Дискусії щодо німецьких заходів у відповідь нібито досі тривають. Розглядаються такі варіанти як виклик посла РФ, вислання з країни окремих співробітників російського посольства, скоординовані з партнерами додаткові санкції проти РФ.

Нагадаємо, 4 серпня в аеропорту "Лейпциг/Галле" виявили безпілотник з вибухівкою поблизу українського вантажного літака "Антонов", що використовувався для перевезення військових вантажів.

Американська розвідка пов’язує інцидент з Росією; посольство РФ у Берліні назвало інцидент у Лейпцигу сфабрикованою провокацією.