СМИ: Берлин уже готов заявить о причастности РФ к дрону со взрывчаткой в Лейпциге

Немецкие следователи якобы уже достаточно уверены в том, что к появлению дрона со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига причастны российские спецслужбы; об этом в ближайшее время планируется заявить публично.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

В кругах безопасности якобы говорят, что выводы следствия укрепили версию о причастности российских спецслужб к инциденту с оснащенным взрывчаткой беспилотником в аэропорту Лейпцига настолько, что правительство намерено объявить об этом.

Позже во вторник федеральные министры внутренних дел и иностранных дел должны выступить с заявлением для общественности; участие канцлера Фридриха Мерца не планируется. Глава МИД Йоханн Вадефуль ради пресс-конференции пропустит заседание Совета ЕС по иностранным делам в Ирландии.

До сих пор сигналы об этом поступали лишь в "утечках" СМИ от источников, тогда как публично Берлин воздерживался от прямых обвинений.

Обсуждения немецких ответных мер якобы до сих пор продолжаются. Рассматриваются такие варианты, как вызов посла РФ, высылка из страны отдельных сотрудников российского посольства, скоординированные с партнерами дополнительные санкции против РФ.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.

Американская разведка связывает инцидент с Россией; посольство РФ в Берлине назвало инцидент в Лейпциге сфабрикованной провокацией.