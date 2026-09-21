Росія ввела жорсткі обмеження у прикордонній зоні біля Естонії

Росія на десять днів запровадила комендантський режим у Кінгісеппському та Сланцевському районах, розташованих біля кордону з Естонією в районі Нарви.

Про це, як пише "Європейська правда" повідомляє ERR.

У п’ятикілометровій прикордонній зоні Росії на постійній основі діють суворіші обмеження, ніж в Естонії. При цьому з 16 по 26 вересня ФСБ запровадила додаткові тимчасові заборони на перебування та пересування.

Якщо на естонській стороні річки Нарви рибалки можуть спокійно ловити рибу, то на російському березі зараз перебувати заборонено.

"На південь від Нарвського водосховища заборонено будь-яке пересування річкою на плавзасобах, а також перебування людей на березі річки Нарви. У темну пору доби за межами населених пунктів заборонено перебувати в цій зоні, зокрема на транспортних засобах. Крім того, у п’ятикілометровій зоні вздовж кордону заборонено полювання", -сказав представник естонської прикордонної служби Андріс Вільцин.

За його словами, такі заходи не є звичайною практикою, але й назвати їх чимось абсолютно винятковим не можна.

За словами Вільцина, Департамент поліції та прикордонної охорони спільно з іншими відомствами стежить за ситуацією на східному кордоні Естонії та готовий реагувати на можливі інциденти в разі потреби.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Таро, прямої небезпеки для Естонії зараз немає, тому країна не вживатиме жодних заходів зі свого боку.

"Жодної небезпеки для Естонії немає. Наші служби можуть це підтвердити. Наразі оцінка небезпеки не змінилася. Так, були різні спекуляції щодо можливої загальної мобілізації. Так, є оцінка того, що Росія перебуває у скрутному становищі", – сказав Таро.

Російська сторона стверджує, що мета обмежень – посилення державного кордону. При цьому напередодні одна людина незаконно перетнула кордон з Росії до Естонії та була затримана.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у разі зміни оцінки загрози, зокрема у разі мобілізації в Росії, влада готова негайно закрити кордон. Варто зазначити, що в Естонії досі не знаходили достатньої підтримки ініціативи з закриття кордону з Росією.

Разом з тим Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на невизначений термін, посилаючись на міграційний тиск, інспірований російською стороною.