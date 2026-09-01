Литва застерігає від поїздок до Білорусі після засудження там її громадянина

Міністерство закордонних справ Литви знову застерегло громадян від поїздок до Білорусі після того, як, за повідомленнями, литовського організатора туристичних поїздок було засуджено там до тюремного ув’язнення за звинуваченням у екстремізмі.

Заяву зовнішньополітичного відомства наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Незалежне білоруське інформаційне видання "Наша Ніва" повідомило в неділю, що 27-річний громадянин Литви Дейвідас Станулевічюс був визнаний винним у підбурюванні людей до участі в екстремістській діяльності після того, як його затримали на білоруському кордоні.

За даними ЗМІ, Станулевічюс останніми роками організовував туристичні поїздки, зокрема до тієї частини Чорнобильської зони відчуження, яка контролюється Білоруссю.

Востаннє він рекламував таку поїздку наприкінці лютого, зазначивши, що чергова екскурсія запланована на 6 березня. Вважається, що його затримали незабаром після цього.

"Посольство Литовської Республіки в Білорусі було поінформоване про затримання громадянина Литви", – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Литви.

У відомстві зазначили, що не можуть надавати інформацію про конкретних осіб або обставини інциденту без їхньої згоди, посилаючись на міркування щодо захисту приватного життя.

"Міністерство закордонних справ ще раз настійно рекомендує громадянам Литви утримуватися від поїздок до Республіки Білорусь, а тим, хто наразі перебуває там, – негайно виїхати", – йдеться у повідомленні.

Міністерство також попередило, що консульська допомога в країнах, яким присвоєно найвищий рівень ризику для подорожей, може надаватися лише в дуже обмеженому обсязі або взагалі не надаватися.

Нагадаємо, від спецпосланця президента США з питань Білорусі лунали заклики до Вільнюса поновити діалог з Мінськом, оскільки США зацікавлені у білоруських калійних добривах.

Водночас прем’єри Литви та Естонії не бачать причин переглядати політику щодо Білорусі.