Литва предостерегает от поездок в Беларусь после того, как там осудили ее гражданина

Министерство иностранных дел Литвы снова предостерегло граждан от поездок в Беларусь после того, как, по сообщениям, литовский организатор туристических поездок был там приговорен к тюремному заключению по обвинению в экстремизме.

Заявление внешнеполитического ведомства приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Независимое белорусское информационное издание "Наша Нива" сообщило в воскресенье, что 27-летний гражданин Литвы Дейвидас Станулевичюс был признан виновным в подстрекательстве людей к участию в экстремистской деятельности после того, как его задержали на белорусской границе.

По данным СМИ, Станулевичюс в последние годы организовывал туристические поездки, в частности в ту часть Чернобыльской зоны отчуждения, которая контролируется Беларусью.

В последний раз он рекламировал такую поездку в конце февраля, отметив, что очередная экскурсия запланирована на 6 марта. Считается, что его задержали вскоре после этого.

"Посольство Литовской Республики в Беларуси было проинформировано о задержании гражданина Литвы", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Литвы.

В ведомстве отметили, что не могут предоставлять информацию о конкретных лицах или обстоятельствах инцидента без их согласия, ссылаясь на соображения защиты частной жизни.

"Министерство иностранных дел ещё раз настоятельно рекомендует гражданам Литвы воздерживаться от поездок в Республику Беларусь, а тем, кто в настоящее время находится там, – немедленно выехать", – говорится в сообщении.

Министерство также предупредило, что консульская помощь в странах, которым присвоен наивысший уровень риска для путешествий, может оказываться лишь в очень ограниченном объеме или не оказываться вовсе.

Напомним, от спецпосланника президента США по Беларуси звучали призывы к Вильнюсу возобновить диалог с Минском, поскольку США заинтересованы в белорусских калийных удобрениях.

В то же время премьеры Литвы и Эстонии не видят причин пересматривать политику в отношении Беларуси.