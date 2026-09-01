Прем’єр Угорщини вважає, що ЄС бракує лідерства

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що ЄС переживає кризу лідерства і має ухвалити найважливіші рішення щодо свого майбутнього.

Заяву очільника угорського уряду наводить Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав Мадяр, ці рішення необхідні не лише для того, щоб вижити, а й щоб здобути перемогу.

"Чесно кажучи, в Європейському Союзі бракує політичного лідерства", – сказав Мадяр.

У цьому контексті прем’єр Угорщини вказав на бюрократію ЄС, яка, за його словами, гальмує дії.

"Один із членів Європейської ради порадив мені взагалі не мати справ із бюрократією, не відповідати їм, бо вони знищать ініціативи. Вони їх поглинуть. І це не є добрим знаком. Гадаю, нам слід знову зосередитися на реальності", – додав він.

Мадяр зазначив, що поки ЄС зосереджений на інституційних питаннях, Китай готується фінансувати атомні електростанції та автомобільні заводи в Європі.

"У Брюсселі вже панує відчуття, що нам слід змінитися, і, на мій погляд, ми маємо вирішити, чи хоче Європейський Союз лише вижити, чи перемогти", – сказав Мадяр.

Прем’єр-міністр також розкритикував щоденні штрафи, які ЄС накладає на Угорщину за порушення міграційного законодавства.

У 2024 році Брюссель наклав на Угорщину одноразовий штраф у розмірі 200 млн євро, а також щоденні штрафи, після того, як уряд Віктора Орбана не виконав рішення Європейського суду 2020 року щодо міграції.

"Досить важко пояснити угорцям, чому в Брюсселі до Угорщини ставляться так несправедливо в цих питаннях. У нас є рішення суду; ми мусимо платити 1 млн євро на день лише за те, що захищаємо спільні європейські кордони. Це несправедливо, і ніхто не готовий вирішити цю проблему", – зазначив він.

Під час передвиборчої кампанії Мадяр обіцяв повне перезавантаження відносин між Будапештом та його західними союзниками в ЄС і НАТО.

Варто нагадати, що наприкінці травня стало відомо, що Європейський Союз готовий розблокувати для нового уряду Угорщини понад 16 млрд євро фондів, заблокованих через дії попереднього прем'єра.

Після цього Мадяр заявив, що його уряду було достатньо "трьох-чотирьох тижнів", щоб завершити те, чого попередній кабінет "Віктора Орбана не зміг досягти або, можливо, не хотів досягти".