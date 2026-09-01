Премьер Венгрии считает, что ЕС не хватает лидерства

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что ЕС переживает кризис лидерства и должен принять важнейшие решения по поводу своего будущего.

Заявление главы венгерского правительства приводит Euronews, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Мадьяр, эти решения необходимы не только для того, чтобы выжить, но и чтобы победить.

"Честно говоря, в Европейском Союзе не хватает политического лидерства", – сказал Мадьяр.

В этом контексте премьер-министр Венгрии указал на бюрократию ЕС, которая, по его словам, тормозит действия.

"Один из членов Европейского совета посоветовал мне вообще не иметь дел с бюрократией, не отвечать им, потому что они уничтожат инициативы. Они их поглотят. И это нехороший знак. Думаю, нам следует снова сосредоточиться на реальности", – добавил он.

Мадьяр отметил, что пока ЕС сосредоточен на институциональных вопросах, Китай готовится финансировать атомные электростанции и автомобильные заводы в Европе.

"В Брюсселе уже царит ощущение, что нам следует измениться, и, на мой взгляд, мы должны решить, хочет ли Европейский Союз просто выжить или победить", – сказал Мадьяр.

Премьер-министр также раскритиковал ежедневные штрафы, которые ЕС налагает на Венгрию за нарушение миграционного законодательства.

В 2024 году Брюссель наложил на Венгрию единовременный штраф в размере 200 млн евро, а также ежедневные штрафы после того, как правительство Виктора Орбана не выполнило решение Европейского суда 2020 года по вопросам миграции.

"Довольно сложно объяснить венграм, почему в Брюсселе к Венгрии относятся так несправедливо в этих вопросах. У нас есть решение суда; мы вынуждены платить 1 млн евро в день только за то, что защищаем общие европейские границы. Это несправедливо, и никто не готов решить эту проблему", – отметил он.

Во время предвыборной кампании Мадьяр обещал полную перезагрузку отношений между Будапештом и его западными союзниками в ЕС и НАТО.

Стоит напомнить, что в конце мая стало известно, что Европейский Союз готов разблокировать для нового правительства Венгрии более 16 млрд евро фондов, заблокированных из-за действий предыдущего премьера.

После этого Мадьяр заявил, что его правительству хватило "трех-четырех недель", чтобы завершить то, чего предыдущий кабинет "Виктора Орбана не смог достичь или, возможно, не хотел достичь".