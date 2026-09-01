Глава МИД Германии рассказал, какой будет реакция на инцидент в Лейпциге

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль во вторник пообещал взвешенную реакцию на обнаружение дрона со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета в аэропорту "Лейпциг/Халле" в прошлом месяце.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Берлин пока не назвал официально, кто, по его мнению, стоит за инцидентом 4 августа, хотя широко распространяются предположения, что ответственность за это несет Россия.

Канцлер Фридрих Мерц ранее пообещал решительную реакцию, которую, по его словам, координируют с союзниками по НАТО и ЕС.

Во время визита в Алжир Вадефуля спросили, следует ли Берлину беспокоиться о возможном ответе Москвы на любые потенциальные меры.

В ответ на это он подчеркнул, что Берлин не будет реагировать чрезмерно, но ответит, "когда на нас нападут".

"Германию ничем не запугать, это и впредь будет оставаться основополагающей позицией нашей политики", – заявил Вадефуль.

Министр добавил, что Германия "стоит плечом к плечу с нашим украинским партнером".

"Россия должна знать, что Германия является стабилизирующей силой в Европе, которая всегда готова к переговорам, но которую ничем не запугать", – резюмировал он.

СМИ ранее сообщили, что Германия в ближайшее время намерена публично объявить о том, что российские спецслужбы причастны к инциденту в Лейпциге.

Напомним, 4 августа в аэропорту "Лейпциг/Халле" обнаружили беспилотник со взрывчаткой вблизи украинского грузового самолета "Антонов", который использовался для перевозки военных грузов.

Американская разведка связывает инцидент с Россией; посольство РФ в Берлине назвало инцидент в Лейпциге сфабрикованной провокацией.