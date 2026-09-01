Королева Норвегии пропустит церемонию присяги из-за проблем со здоровьем

Королева Норвегии не будет присутствовать на церемонии принесения присяги ее супругом, королем Хоконом VIII, перед парламентом.

Об этом говорится в заявлении норвежского королевского дворца, сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, у Метте-Марит возникли осложнения после операции по пересадке легких.

"Осложнения после трансплантации легких – не редкость. У королевы после операции несколько раз возникали осложнения, в том числе и сегодня. В связи с этим королеву необходимо держать под наблюдением в течение дня. Поэтому, к сожалению, королева не сможет принять участие в церемонии принесения присяги в Стортинге сегодня", – отметил пульмонолог Аре Хольм из Национальной больницы.

В заявлении добавляется, что короля будет сопровождать его дочь, кронпринцесса Ингрид Александра.

Королева Соня и принц Сверре Магнус будут наблюдать за церемонией присяги из зала норвежского парламента – Стортинга.

Напомним, король Норвегии Харальд V, старейший монарх в Европе, скончался в возрасте 89 лет утром 28 августа. Король некоторое время лечился от гемолитической анемии, и впоследствии его состояние значительно ухудшилось.

Новый король Норвегии Хокон VIII принесет присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября.

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