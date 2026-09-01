Франція розпочала стягувати збори з Shein, AliExpress та Temu

Франція у вівторок почала стягувати збори з представників "швидкої моди", намагаючись стримати різке зростання продажів дешевого одягу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ці збори з Shein, AliExpress та Temu – частина закону про "швидку моду", ухваленого в червні французьким парламентом з метою вирішення екологічних проблем, пов’язаних із надвиробництвом, – коливаються від 0,25 євро за пару боксерів або шкарпеток до 12 євро за пальто.

До 2030 року сума збору може сягнути майже 20 євро за одиницю. При цьому максимальна сума не може перевищувати 50% від ціни товару без урахування податків.

"Ці платформи – фальшиві захисники купівельної спроможності споживачів. Вони продають товари за низькими цінами, проте їхня продукція часто не відповідає стандартам і не відрізняється довговічністю", – заявив міністр торгівлі Франції Серж Папен.

Ні Shein, ні Temu не відповіли на запити про коментарі щодо цих зборів. Речник Shein у Франції Квентін Руффа раніше заявляв, що збори на товари "швидкої моди" зашкодять споживачам, оскільки призведуть до зростання цін.

Міністерство торгівлі Китаю назвало французький закон "дискримінаційним торговельним бар'єром", зазначивши, що він може порушувати принципи Світової організації торгівлі.

Франція стала першою країною ЄС, яка застосовує штрафні санкції до роздрібних торговців залежно від кількості товарів, що пропонуються на їхніх вебсайтах.

Проєкт закону про "швидку моду" був ухвалений після понад двох років дебатів та обговорень між верхньою та нижньою палатами парламенту, під час яких законодавці прагнули розробити текст таким чином, щоб він відповідав законодавству Європейського Союзу.

Нагадаємо, у червні Європейська комісія оголосила про запровадження митного збору в розмірі 3 євро на невеликі посилки вартістю до 150 євро, аби обмежити потік дешевих товарів із Китаю та підтримати європейських ритейлерів.