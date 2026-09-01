Франция начала взимать сборы с Shein, AliExpress и Temu

Во вторник Франция начала взимать сборы с представителей "быстрой моды", пытаясь сдержать резкий рост продаж дешевой одежды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Эти сборы с Shein, AliExpress и Temu – часть закона о "быстрой моде", принятого в июне французским парламентом с целью решения экологических проблем, связанных с перепроизводством, – колеблются от 0,25 евро за пару боксеров или носков до 12 евро за пальто.

К 2030 году сумма сбора может достичь почти 20 евро за единицу. При этом максимальная сумма не может превышать 50% от цены товара без учета налогов.

"Эти платформы – ложные защитники покупательной способности потребителей. Они продают товары по низким ценам, однако их продукция часто не соответствует стандартам и не отличается долговечностью", – заявил министр торговли Франции Серж Папен.

Ни Shein, ни Temu не ответили на запросы о комментариях относительно этих сборов. Пресс-секретарь Shein во Франции Квентин Руффа ранее заявлял, что сборы на товары "быстрой моды" навредят потребителям, поскольку приведут к росту цен.

Министерство торговли Китая назвало французский закон "дискриминационным торговым барьером", отметив, что он может нарушать принципы Всемирной торговой организации.

Франция стала первой страной ЕС, которая применяет штрафные санкции к розничным торговцам в зависимости от количества товаров, предлагаемых на их веб-сайтах.

Проект закона о "быстрой моде" был принят после более чем двух лет дебатов и обсуждений между верхней и нижней палатами парламента, в ходе которых законодатели стремились разработать текст таким образом, чтобы он соответствовал законодательству Европейского Союза.

Напомним, в июне Европейская комиссия объявила о введении таможенного сбора в размере 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, чтобы ограничить поток дешёвых товаров из Китая и поддержать европейских ритейлеров.