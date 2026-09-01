В Британии заверили, что увеличат расходы на оборону

Министр финансов Великобритании Джон Хили заявил, что он проложит "четкий путь" к увеличению расходов на оборону в рамках весеннего обзора государственных расходов, на фоне спекуляций о том, когда страна достигнет целевых показателей НАТО.

Об этом он сказал в интервью The Times, пишет "Европейская правда".

Хили пообещал, что оборона станет "центральным вопросом пересмотра расходов" в следующем году.

"Впервые в ходе обзора расходов мы четко определим путь выполнения обязательств перед НАТО в 2035 году в размере 3,5% ВВП. И в рамках определения этого четкого пути мы установим целевой срок для достижения уровня 3%", – заявил чиновник.

Гильи, занимающий пост министра финансов с июля, покинул свою предыдущую должность главы Минобороны в правительстве Кира Стармера после того, как ему не удалось обеспечить финансирование оборонных расходов на уровне 3% к 2030 году – цель, которую, по его словам, Великобритания "должна установить" с учетом "опасных времен".

Чиновник представит свой первый бюджет 28 октября.

По данным британского Управления по вопросам бюджетной ответственности, достижение уровня 3% от ВВП к 2030 году обойдется британскому правительству в дополнительные 17,3 млрд фунтов стерлингов (23,4 млрд долларов). Чтобы выполнить требования действующего Плана инвестиций в оборону, Хили необходимо покрыть дефицит финансирования в размере 4,7 млрд фунтов стерлингов.

Заявления министра прозвучали на фоне комментариев президента США Дональда Трампа о возможности пересмотра позиции Вашингтона в отношении суверенитета Великобритании над Фолклендскими островами.

Ранее СМИ писали, что Вашингтон может изменить свою позицию в отношении Фолклендских островов, если Великобритания не выполнит свои обязательства по расходам на оборону.