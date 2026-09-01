Трамп натякнув, що перегляне позицію щодо суверенітету Британії над Фолклендськими островами

Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що може переглянути підтримку Штатами британського суверенітету над Фолклендськими островами – заморською територією Сполученого Королівства.

Про це він сказав у спілкуванні з пресою у понеділок, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Ці коментарі Трампа свідчать про те, що він планує використати питання Фолклендських островів як засіб тиску на Британію у спробі змусити її збільшити оборонні видатки в межах НАТО.

"Я завжди переглядаю кожну позицію – це лише одна з багатьох", – сказав президент США журналістам у Білому домі у відповідь на запитання, чи переглядає він позицію США щодо Фолклендських островів, статус яких давно оскаржується Аргентиною.

Офіційно США займають нейтральну позицію щодо того, хто має законний суверенітет над островами, на які Лондон вперше заявив свої права наприкінці XVII століття і які він контролює майже безперервно з 1833 року.

На практиці США визнають британське управління цією територією, яка у 1982 році зазнала вторгнення Аргентини, що переросло у військовий конфлікт з Британією.

Зауваження Трампа стали найчіткішою ознакою того, що адміністрація США готова використати суперечку як важіль тиску на уряд нового прем'єр-міністра Енді Бернема, щоб той збільшив витрати на оборону та внески до НАТО.

Це сталося після повідомлень про те, що Джон Гілі, канцлер скарбниці Великої Британії, готується відмовитися від попереднього зобов'язання Лондона виділити 3% ВВП країни на оборонні видатки до 2030 року.

Раніше ЗМІ писали, що Вашингтон може змінити свою позицію щодо Фолклендських островів, якщо Велика Британія не виконає своїх зобов'язань щодо витрат на оборону.

Сигнали про те, що Штати розглядають можливість тиску на Британію питанням Фолклендських островів, з’являлися ще у квітні – на той час як варіант помсти за небажання долучитися до кампанії США та Ізраїлю проти Ірану.

В офісі тодішнього прем’єра Кіра Стармера наголосили, що суверенітет над Фолклендськими островами належить Британії, а її позиція щодо цих територій залишається незмінною.